В Ленобласти нашли и уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

МЧС уничтожило авиабомбу ФАБ-50, найденную во Всеволожском районе
true
true
true

Во Всеволожском районе Ленинградской области в лесу нашли авиабомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Боеприпас вывез и уничтожил пиротехнический расчет Невского спасательного центра МЧС из Санкт-Петербурга.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов их нельзя трогать. Место находки стоит обозначить подручными средствами и вызвать специалистов по телефону службы спасения.

На днях две фугасные авиабомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны были обнаружены на территории Волгоградской области. По данным МЧС, боеприпасы нашли во время проведения земляных работ.

В конце июля пресс-служба Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга сообщила, что в одном из исторических зданий на Кадетской линии на Васильевском острове был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны. Артиллерийскую мину нашли на чердаке дома при проведении капитального ремонта. Специалисты вывезли опасную находку с территории объекта.

Ранее в Калининградской области обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны.

