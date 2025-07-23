На чердаке дома в Петербурге во время капремонта нашли боеприпас времен ВОВ

В Петербурге во время капремонта дома на чердаке нашли боеприпас времен ВОВ

В Петербурге во время капитального ремонта исторического здания обнаружили боеприпас времен ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта города.

Инцидент произошел на Васильевском острове. При проведении капитального ремонта на Кадетской линии, 27/5 рабочие обнаружили на чердаке артиллерийскую мину, предположительно оставшуюся со времен Великой Отечественной войны. Специалисты эвакуировали опасную находку с территории объекта.

Здание, где была найдена мина, представляет историческую ценность — оно было построено в начале XIX века и составляет единый архитектурный ансамбль с церковью Святой Екатерины. В разное время здесь жили сотрудники Академии художеств, работал известный архитектор И.А. Фомин. Последняя масштабная реконструкция дома проводилась в 1960-х годах.

В настоящее время на объекте продолжается комплексный капитальный ремонт, включающий обновление кровли и инженерных коммуникаций.

Ранее россиянин отправился в лес за грибами, а нашел две гранаты времен ВОВ.