В Рязанской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

Обломки сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили частный дом в Рязанской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Павел Малков.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

«Обломки беспилотника упали во двор частного дома, повреждена крыша. Возгорание оперативно ликвидировано», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в настоящее время специалисты оценивают нанесенный дроном материальный ущерб.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале также рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион. Он отметил, что при падении фрагментов сбитого беспилотника повреждения получил инфраструктурный объект. При этом никакой информации о пострадавших не поступало.

Утром 26 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 43 украинских дрона над российскими регионами. В Ленинградской, Рязанской и Тульской областях ликвидировали шесть целей, в Волгоградской области — пять, в Брянской области — четыре. Еще по три БПЛА нейтрализовали в Псковской и Орловской областях, по два — в Белгородской и Курской областях, по одному — в Воронежской, Ростовской, Липецкой, Калужской, Новгородской и Нижегородской областях.

