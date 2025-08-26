Ревнивица избила знакомую снегоуборочной лопатой в российском селе

В Тыве 33-летняя женщина из-за ревности избила 28-летнюю знакомую снегоуборочной лопатой во время застолья. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в селе Тоора-Хем, где во время совместного распития спиртных напитков между местной жительницей и жительницей Кызыла возник конфликт на почве ревности. В какой-то момент ревнивица взяла снегоуборочную лопату и нанесла ею несколько ударов по различным частям тела оппонентки.

В результате нападения у пострадавшей диагностированы ушибы мягких тканей волосистой части головы, спины и предплечья, а также рваная рана пальца левой кисти. Женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ранее судимой нападавшей грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее россиянин из ревности сжег квартиру бывшей возлюбленной.