Депутат Госдумы предрек возмездие треш-блогерам после ареста Маркаряна

Милонов: слова Маркаряна о связях с подростками являются поводом для обвинений
Признание блогера Арсена Маркаряна в отношениях с несовершеннолетними является серьезным основанием для предъявления ему обвинений по соответствующим статьям Уголовного кодекса России. Об этом заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью Life.ru.

Парламентарий отметил, что сейчас в стране наступает эпоха, когда треш-стримеры, которые в интернете не стеснялись признаваться в разных нехороших историях, увидят, что есть неминуемая ответственность за их действия.

Милонов выразил уверенность в том, что адвокаты будут пытаться всеми способами защитить Маркаряна, в связи с чем правоохранителям предстоит сложная работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и поиску потерпевших. Депутат напомнил, что за подобные преступления предусмотрено очень строгое наказание, а сам блогер, по его мнению, уже наговорил себе минимум на 12 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера и секс с несовершеннолетним ребенком.

Милонов добавил, что Маркаряна необходимо изолировать от общества, поскольку он может попытаться скрыть доказательства преступления и помешать следствию. Депутат призвал обеспечить проведение всего судебного процесса в строгом соответствии с российским законодательством, чтобы исключить любые попытки со стороны других блогеров оправдать или обелить предполагаемые преступления коллеги.

25 августа Таганский районный суд Москвы арестовал Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Во время заседания блогер свою вину не признал, заявив, что не узнает себя на видеозаписи. Коуч Алекс Лесли в беседе с «Газетой.Ru» предрек Маркаряну дальнейшие «приключения» в тюрьме.

Ранее Маркарян назвал ложью заявления о попытке скрыться из России в багажнике.

