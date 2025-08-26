Женщина умерла во время медицинского обследования из-за аллергии

Бразильянка умерла во время медицинского обследования из-за аллергии на специальный контраст, пишет Fox News.

Летисия Пол умерла после того, как у нее развилась редкая, но тяжелая аллергическая реакция на йодированное контрастное вещество во время обычной компьютерной томографии. Пациентка пришла на обследование, связанное с историей камней в почках. Через несколько мгновений после введения контрастного вещества она впала в анафилактический шок. Медики немедленно интубировали пациентку и поместили в отделение реанимации, однако спасти ее жизнь не удалось.

В заявлении больницы отмечается, что все процедуры проводились строго по клиническим протоколам, и персонал выражает глубокие соболезнования семье. В то же время инцидент подчеркнул, что даже рутинные медицинские процедуры могут представлять риск в редких случаях.

Эксперты отмечают, что йодированные контрастные вещества, которые используются для улучшения визуализации органов при КТ и других обследованиях, обычно безопасны для большинства пациентов. Большинство реакций проявляются в легкой форме — сыпью, зудом или тошнотой. Однако в редких случаях может развиться анафилаксия, которая требует немедленного медицинского вмешательства и может быть смертельной.

Ранее стало известно, что анестезиолог в Бразилии насиловал пациенток во время кесарева сечения.