Пассажиров рейса Лондон — Пекин в аэропорту Нижневартовска накормят русской едой

SHOT: пассажиров рейса Лондон — Пекин выпустили из самолета в Нижневартовске
bazabazon/Telegram

Пассажиров рейса ЛондонПекин, который с раннего утра стоит в аэропорту Нижневартовска, выпустили из самолета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что пассажиров доставили в международный сектор аэровокзала, где их накормят русской едой. Китайская и английская еда уже закончилась, говорится в сообщении. Им предстоит несколько часов провести в терминале воздушной гавани перед отправкой в Пекин.

Утром 26 августа летящий из Лондона в Пекин самолет китайской авиакомпании Air China принял решение сесть на запасной аэродром в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе из-за неисправности одного из двигателей.

Как сообщили в Росавиации, экипаж лайнера подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры подведомственной Росавиации «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации» своевременно отреагировали на полученный сигнал и оперативно предоставили экипажу нужную информацию о ближайших запасных аэродромах, способных принять лайнер. В конечном итоге Boeing 777-300 благополучно сел через 60 минут после объявления сигнала PAN в Нижневартовске.

Ранее песчаная буря накрыла Аризону в США, вызвав отключения энергии и задержки рейсов.

