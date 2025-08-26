Москва планирует начать системное восстановление районов Донецка, которые пострадали от прямого артиллерийского обстрела. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью kp.ru.

По его словам, сейчас противник отодвинут, и с наступающего года начнётся полноценная работа по ремонту и благоустройству повреждённых территорий. Собянин отметил, что объем работы большой, и предстоит выполнить множество восстановительных мероприятий.

Мэр сообщил, что Москва оказывает помощь Луганску и Донецку на постоянной основе. Речь идет о ремонте тысяч объектов: жилых домов, детских садов, школ, больниц, дорог и коммунальных сетей. Сейчас, по его словам, одна из главных задач — восстановление районов Донецка, находившихся под артиллерийским огнем. Мэр отметил, что благодаря изменению ситуации с фронтом в эти районы с будущего года смогут системно зайти московские строители.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина с момента проведения референдумов в ДНР и ЛНР в 2014 году превратилась в страну-самоизгой. По словам дипломата, спустя время всем очевидно, что жители Донбасса сделали правильный выбор: когда не нашли помощи и защиты у международных организаций, они решили отстаивать свою землю в бою.

