Глава Дагестана прокомментировал массовое отравление на турбазе

Меликов пообещал наказать ответственных за отравление на базе отдыха в Дербенте
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Минздрав Дагестана, Роспотребнадзор, минтуризма и местные власти держат на контроле ситуацию с массовым отравлением на базе отдыха в Дербенте. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

Он рассказал, что в Дербентскую центральную городскую больницу с симптомами кишечной инфекции было госпитализировано 20 человек, в том числе трое взрослых и 17 детей. По информации медиков, заболевание протекает в легкой и средней формах.

Данным вопросом занимаются прокуратура и Следственный комитет, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

«Держу ситуацию на личном контроле. Заверяю, что выводы будут сделаны, а ответственные понесут наказание. Такое в Дагестане происходить не должно, и мы над этим работаем, выводя из тени бизнес, оказывающий людям услуги», — написал глава республики.

25 августа группа туристов, отдыхающая на базе отдыха «Рубас» в Дербенте, была госпитализирована с признаками пищевого отравления. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Ранее в башкирском детском лагере отравились 25 отдыхающих.

