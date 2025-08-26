На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин ответил на вопрос о возвращении звезд «Мишлен» в Москву

Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется на возвращение звезд «Мишлен» в столицу для оценки ресторанов. Об этом он заявил в интервью kp.ru.

«Мишленовские звезды — международная система — она нужна не столько для москвичей, сколько для иностранных туристов. Поэтому я надеюсь, мишленовские звезды вернутся в Москву», — сказал Собянин.

Он отметил, что по уровню кухни Москва может посоперничать с любой страной мира.

Гастрономический гид «Мишлен» (Le Guide Michelin) издается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Известно, что на этот справочник ориентируются путешественники-гурмэ из разных стран. Эксперты гида анонимно посещают рестораны и кафе и составляют подробный отчет о них. 4 марта 2022 года «Мишлен» приостановила работу по номинированию российских ресторанов на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

До этого политолог Дмитрий Орлов заявил, что поддержка мэрии Москвы в пищевой промышленности позволила увеличить посещаемость кафе и ресторанов в столице. По его словам, в 2024 году было зафиксировано 416 млн посещений кафе и ресторанов в столице. Политолог добавил, что посещаемость увеличилась и за счет выросшего туристического потока в столицу.

Ранее были названы самые популярные у москвичей заведения общественного питания.

