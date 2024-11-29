Названы самые популярные у москвичей заведения общественного питания

Фуд-холлы оказались на первом месте среди самых популярных заведений общественного питания у москвичей. Им отдает предпочтение каждый второй житель столицы (46%). Следом в списке наиболее востребованных мест общепита идут кофейни (45%), рестораны (39%), точки фастфуда (30%) и столовые (7%), – таковы результаты опроса ADG group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Фуд-холлы более популярны среди респондентов младших возрастных групп. Им чаще отдают предпочтение москвичи в возрасте от 26 до 35 лет (30%) и от 18 до 25 лет (27%). При этом среди молодежи самым востребованным форматом общественного питания стали точки фастфуда, которые выбрали треть москвичей (36%) в возрасте младше 18 лет. Желание пообедать в заведениях фастфуда сокращается с возрастом респондентов, достигая минимальных значений среди москвичей старше 55 лет. В этой группе только 8% опрошенных упомянули их среди любимых заведений общепита.

С возрастом респондентов увеличивается число тех, кто отдает предпочтение кофейням и ресторанам. Среди москвичей младше 18 лет только каждый пятый опрошенный (20%) назвал кофейни любимыми заведениями общепита, в группе респондентов старше 55 лет так ответил уже каждый третий (30%) участник исследования. Ресторанам отдали предпочтение 14% респондентов младше 18 лет и 38% участников исследования старше 55 лет.

Только каждый десятый москвич (12%) сегодня не ест вне дома. Половина москвичей (45%) посещают заведения общественного питания несколько раз в неделю, четверть (25%) – несколько раз в месяц, 18% опрошенных – каждый день. Чаще всего в заведения общепита ходят москвичи в возрасте от 26 до 35 лет.

Большинство москвичей (64%) сегодня едят в заведениях общепита при посещении торговых центров. Чаще всего заходят перекусить во время шопинга респонденты в возрасте от 36 до 45 лет (27%).

Завтракать жители столицы предпочитают дома, а вот в заведения общепита ходят на обед (48%) или поужинать (40%). В среднем москвичи готовы потратить на завтрак вне дома от 300 до 800 рублей, на обед – от 600 до 1000 рублей, на ужин – от 1000 до 2500 рублей без учета алкоголя.

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