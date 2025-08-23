На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог назвал позитивной инициативу ограничить число иностранцев на стройках в России

Политолог Ухов: нужно контролировать количество мигрантов на стройках
Алексей Майшев/РИА Новости

Государство должно побуждать строительную отрасль уходить от «подсаженности» на мигрантский труд, заявил в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.

Он отметил, что на вчерашней встрече президента Владимира Путина с молодыми атомщиками в Сарове глава государства заявил о том, что «нужно готовить теперь своих».

«Путин говорит не «можем готовить своих», а именно «нужно готовить своих». То есть это вопрос директивных решений, которые опираются – как это всегда и происходит у Путина – на глубокую проработку вопроса», — написал Ухов.

Он добавил, что власти уже начинают делать некоторые шаги в этом направлении.

«Буквально недавно Минтруд выступил с инициативой ограничить число иностранцев на стройках в России 50%. Важный позитивный шаг в верном направлении», — отметил политолог.

По словам Ухова, такие процессы нельзя пускать на самотек.

«Нужно, как сказал президент, готовить своих, целенаправленно, заниматься профтехобразованием, выводить зарплаты из тени, наконец развивать тот же вахтовый метод для депрессивных регионов, обеспечивать внутренние перетоки рабочей силы», — заключил Ухов.

