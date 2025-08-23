«Он изменится»: мать двоих детей не выжила после жестокого избиения супругом

В Казахстане врачи не спасли женщину после конфликта с супругом. Об этом сообщает Orda.kz.
Инцидент произошел в Атырау. Как рассказали родственники 39-летней пострадавшей, в тот день супруг избил возлюбленную.
«Один из ударов пришелся в затылок, и женщина перестала дышать», – сообщается в публикации.
Все это происходило на глазах у детей пары. Когда пострадавшая упала и закрыла глаза, дочери плакали и просили ее проснуться.
Как рассказали родственники женщины, муж сразу позвонил не в полицию или скорую помощь, а своим сестрам. По словам сестры женщины, полицейские позже также прибыли на место, но сначала «отрицали, а потом подтвердили случившееся».
Она также рассказала, что супругу мужчина избивал последние пять лет, всего пара в браке 14. Муж нередко выпивал, поэтому между ними возникали конфликты с применением физической силы, но мать семьи все терпела из-за детей и верила, что «он изменится».
Старшая дочь женщины перешла в шестой класс, младшая пошла в первый. После произошедшего их отправили в интернат.
Ранее в Казахстане женщину не спасли после избиения мужем.