Таксист спас троих детей из горящей квартиры под Екатеринбургом

Таксист рисковал жизнью, чтобы спасти троих детей из горящей квартиры под Екатеринбургом. Об этом сообществу «Березовский. Сила_БГО» рассказали очевидцы.

Пожар случился днем 14 мая в жилом доме на улице Толбухина в Березовском. Горела квартира на первом этаже, в ней находились трое детей. По словам местных, первым в огонь прыгнул случайно оказавшийся поблизости таксист по имени Саид. Ему удалось вывести детей на улицу, еще пятерых человек эвакуировали прибывшие на место пожарные. Один из спасателей вынес из горящей квартиры собаку.

Позже Саид Шарипов рассказал, что бросился на помощь, когда увидел огонь и услышал детские крики. Пройти мимо он не смог, так как на родине у него остался пятилетний сын.

«Я побежал туда, сразу прыгнул [в огонь], вытащил первого ребенка через окно, потом вытащил второго и услышал крик третьего», — вспоминает мужчина.

Сегодня жители Березовского собирали вещи для семьи Елены, которая в одиночку воспитывает пятерых детей. Именно ее квартира сгорела накануне. В этот момент женщина была на работе. Она рассказала, что оставила малышей лишь на час, так как две старшие дочери должны были вскоре вернуться домой, пожар случился незадолго до их прихода.

«Я очень благодарна Саиду, я никогда раньше не видела этого человека. Он вместе с соседом со второго этажа спас моих детей», — говорит Елена.

Ранее в Самарской области мужчина спас из огня собак и вызвал гнев местных жителей.