В Китае мужчина случайно раскрыл свою измену при попытке купить противозачаточные таблетки, пишет South China Morning Post.

На юге Китая мужчина случайно раскрыл свою внебрачную связь, когда попытка оплаты противозачаточных таблеток в аптеке не увенчалась успехом. Он попытался оплатить покупку с помощью телефона, однако из-за системной ошибки транзакция прошла не сразу. Провизор, пытаясь вернуть деньги, позвонил на номер, указанный в членской карте клиента. Оказалось, это были контактные данные супруги китайца.

Когда жена узнала о покупке, сотрудник аптеки подтвердил, что речь идет о противозачаточных таблетках. По словам самого мужчины, инцидент «привел к кризису двух семей», и он потребовал привлечь провизора к ответственности.

Юрист Фу Цзянь отметил, что защита прав мужчины может быть крайне сложной. По его словам, основная причина распада семей – неверность мужчины, а действия аптеки, как представляется, были законными и не направлены на раскрытие информации.

Ранее жена раскрыла измену мужа, найдя дома тест на ВИЧ с положительным результатом.