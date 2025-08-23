На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор сообщил о сдержанном распространении гриппа птиц среди людей

Роспотребнадзор: в России низкая заболеваемость гриппом птиц среди людей
close
Gerald Herbert/AP

Несмотря на активное распространение гриппа птиц среди животных, случаи заражения людей остаются ограниченными. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что эпидсезон ОРВИ и гриппа 2024–2025 годов совпал с ростом активности высокопатогенного варианта A(H5N1) клады 2.3.4.4b, который вызывает вспышки среди дикой и домашней птицы, а также у млекопитающих.

В пресс-службе подчеркнули, что ограниченное распространение вируса среди людей требует продолжения тщательного мониторинга респираторных инфекций и проведения углубленных молекулярно-генетических исследований. С декабря 2024 года Роспотребнадзор расширил наблюдение за циркуляцией вирусов гриппа птиц в животноводческих хозяйствах, включая крупный рогатый скот, и исследовал более 70 тысяч проб от животных и людей, ухаживающих за ними, не обнаружив генетического материала вируса у людей.

Кроме того, совместно с научными организациями ведомство разработало программу по снижению рисков появления высокопатогенного гриппа птиц в России и подготовило проект плана её реализации, который предложен для рассмотрения участникам коллегии.

Ранее стало известно о создании нового препарата для борьбы с устойчивыми штаммами гриппа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами