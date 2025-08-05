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Создан новый препарат для борьбы с устойчивыми штаммами гриппа

PNAS: сочетание двух соединений подавило устойчивые штаммы гриппа
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Depositphotos

Сочетание двух веществ, одно из которых — теобромин из шоколада, оказалось эффективнее Тамифлю в борьбе с птичьим и свиным гриппом. К такому выводу пришли ученые из Еврейского университета в Иерусалиме. По их словам, новый препарат может подавлять даже устойчивые штаммы вируса. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Над разработкой работала команда под руководством профессора Шая Аркина. Вместо того чтобы атаковать вирус напрямую, как делают традиционные препараты, ученые предложили новый подход — блокировку ионного канала M2, необходимого вирусу для размножения. Это позволяет обойти вирусную устойчивость к лекарствам.

Ионные каналы представляют собой белковые комплексы с порами, которые поддерживают разность потенциалов (электрическогоя напряжения) между внешней и внутренней сторонами клеточной мембраны.

Комбинация теобромина и араинозина показала высокую эффективность как в лабораторных тестах, так и в исследованиях на животных. Новый препарат действовал сильнее и дольше, чем осельтамивир — особенно против наиболее агрессивных и трудно поддающихся лечению штаммов.

По словам исследователей, этот подход может быть универсальным: аналогичные ионные каналы присутствуют у многих вирусов, включая коронавирусы. Разработка передана стартапу ViroBlock, который займется проведением клинических испытаний. Ученые надеются, что новое средство положит начало целому классу противовирусных препаратов нового поколения — более устойчивых к мутациям и способных действовать против широкого круга инфекций.

Ранее ученые впервые обнаружили гигантский вирус с неожиданными особенностями.

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