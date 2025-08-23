На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронеже женщина узнала о беременности во время родов

Shutterstock

Жительница Воронежа обратилась в больницу с болью и узнала, что рожает. Об этом сообщает БСМП №1 в социальных сетях.

28-летняя женщина пожаловалась врачам на почечную колику слева. После обследования и приема у специалистов выяснилось, что пациентка находится на 34-35 неделе беременности, причиной боли стали преждевременные роды. При этом сама женщина о своем положении не знала.

Специалисты приняли роды в учреждении. Вес мальчика составил 2600 граммов, жизненные показатели были в пределах нормы.

«Вскоре малыша передали специализированной бригаде для дальнейшей транспортировки и наблюдения в ВОДКБ №1. Сейчас ребенка уже выписали под наблюдение врача», – сообщается в публикации.

Подобный случай произошел в Петрозаводске, где родила женщина, также не знавшая о беременности. В больницу она попала с подозрением на тупую травму живота, схватками и кровотечением. В результате пациентка родила прямо в гинекологическом кабинете, где ее осматривали.

Ранее не знавшая о своей беременности британка родила во время отпуска.

