В Воронеже женщина узнала о беременности во время родов

Жительница Воронежа обратилась в больницу с болью и узнала, что рожает. Об этом сообщает БСМП №1 в социальных сетях.
28-летняя женщина пожаловалась врачам на почечную колику слева. После обследования и приема у специалистов выяснилось, что пациентка находится на 34-35 неделе беременности, причиной боли стали преждевременные роды. При этом сама женщина о своем положении не знала.
Специалисты приняли роды в учреждении. Вес мальчика составил 2600 граммов, жизненные показатели были в пределах нормы.
«Вскоре малыша передали специализированной бригаде для дальнейшей транспортировки и наблюдения в ВОДКБ №1. Сейчас ребенка уже выписали под наблюдение врача», – сообщается в публикации.
Подобный случай произошел в Петрозаводске, где родила женщина, также не знавшая о беременности. В больницу она попала с подозрением на тупую травму живота, схватками и кровотечением. В результате пациентка родила прямо в гинекологическом кабинете, где ее осматривали.
Ранее не знавшая о своей беременности британка родила во время отпуска.