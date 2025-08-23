На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России расширят число мест в СИЗО

Правительство России постановило создать дополнительные места в СИЗО
Depositphotos

В России правительство планирует расширить число мест в следственных изоляторах (СИЗО) из-за переполненности в некоторых регионах за последние пять лет. Об этом свидетельствует постановление правительства, опубликованное на портале правовой информации.

Согласно постановлению, по стране нужно осуществить строительство 11 новых следственных изоляторов на 11,23 тысячи мест, 14 новых режимных корпусов на 3,42 тысячи мест, реконструкцию четырех режимных корпусов на 0,425 тысячи мест, строительство и реконструкцию 118 объектов вспомогательного назначения в следственных изоляторах.

В июле Совет Федерации одобрил закон, который наделяет Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом создавать свои следственные изоляторы (СИЗО) для обвиняемых и подозреваемых в преступлениях. Он позволит вернуть в ведение ФСБ СИЗО, переданные в 2006 году в уголовно-исполнительную систему. Решение о создании, преобразовании и ликвидации СИЗО органов ФСБ будет принимать руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что минюст хочет расширить список болезней, с которыми не берут под арест.

