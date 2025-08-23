На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иностранец «Джонсон» выманил сбережения российской воспитательницы, пообещав приехать

В Каменске-Уральском педагог лишилась сбережений, поверив новому знакомому
Shutterstock

В Каменске-Уральском воспитательница поверила «Джонсону из Великобритании» и лишилась сбережений. Об этом сообщает ku66.ru.

Все началось в конце июля, когда 53-летняя местная жительница получила сообщение в мессенджере от человека, представившегося гражданином Великобритании по имени Джонсон. После недели общения новый знакомый попросил у женщины 135 тысяч рублей, якобы для поездки в Россию. Поверив мошеннику, потерпевшая перевела указанную сумму.

Вскоре после перевода денег мужчина перестал выходить на связь, и педагог осознала, что стала жертвой обмана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что потерпевшая была осведомлена о подобных схемах мошенничества, но все же поддалась на уловки аферистов.

Ранее россиянин лишился сбережений при попытке купить картошку.

