Россиянин лишился сбережений при попытке купить картошку

В Липецке 45-летний мужчина лишился сбережений, пытаясь купить молодую картошку. Об этом сообщает LipetskMedia.ru.

Инцидент произошел, когда липчанин пытался приобрести двадцать мешков картофеля нового урожая через сайт бесплатных объявлений. Мужчина связался с продавцом из Воронежской области, который предложил доставить товар на личной «ГАЗели» и запросил предоплату за бензин и задаток в размере половины стоимости груза.

После перечисления денег продавец сообщил о проблемах с электронным платежом и попросил покупателя включить режим демонстрации экрана с открытым мобильным приложением банка. Это позволило мошенникам получить доступ к данным банковских карт и кодам из СМС. В результате с карты липчанина было незаконно списано 40 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске букет цветов от аферистов на день рождения обошелся женщине в 12 млн рублей.