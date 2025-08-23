Эксперт рассказал, покроет ли страховка жилья стоимость ремонта после попадания дрона

Спрос на страховку жилья от падения БПЛА эксперты по страхованию отмечали в прошлом году. Предприниматель, эксперт по инвестициям и финансовым рискам Ярослав Остудин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что сначала нужно определиться с видом страхования, а потом и страховать жилье.

По его словам, условия страховых полисов зачастую «размазаны», а риски, связанные с беспилотниками, четко не прописаны. При том, что дроны сегодня стали частью новостной повестки, многие полисы до сих пор предусматривают страховку только от ущерба, понесенного в результате стихийных бедствий.

«При повреждении имущества из-за ЧС государство предлагает единовременные выплаты. Но суммы ограничены — за полностью утраченное имущество первой необходимости можно получить не более 100 тысяч рублей. Размер выплат фиксирован, и он не учитывает текущее состояние квартиры или ее первоначальную стоимость — сумма определяется исключительно масштабом нанесенного ущерба. Страховой полис позволяет возместить ущерб в пределах выбранной суммы», — сказал он.

Выплата по такому полису ограничена страховым лимитом, но если сумма соответствует рыночной стоимости квартиры, ремонта или иного имущества, клиент может получить возмещение в полном объеме — вплоть до установленного договором максимума, что действительно важно при повреждении дорогостоящих объектов, где даже частичный ущерб часто превышает размер государственных компенсаций.

«При этом риск падения беспилотников редко включают в базовые пакеты. Чтобы обезопасить жилье, нужно выбрать расширенное покрытие. В него входят стихийные бедствия, пожар, залив, терроризм, падение БПЛА и диверсия», — отметил он.

Как заявил Остудин, при выборе страховки квартиры, загородного жилья и дачи, следует учитывать, что страховые выплаты возможны только при условии, что конкретный риск включен в договор.

«Клиенты иногда пренебрегают изучением условий, а позже сталкиваются с отказами. Каждый пункт полиса должен однозначно описывать, что именно защищено. Например, если в перечне покрытий отсутствует пункт о повреждениях от внешних объектов, компания не обязана компенсировать ущерб. Лучше выбрать расширенные пакеты, где подобные ситуации предусмотрены, и сверять каждый пункт договора до подписания», — добавил он.

Стоимость зависит от суммы страхования, списка рисков, режима проживания и того, что нужно защитить — конструктив квартиры, ремонт, технику или предметы интерьера.

«Так, годовая страховка внутренней отделки квартиры на сумму в 1 млн рублей обойдется примерно в 5 тыс. рублей. Чем выше оценка объекта, тем больше стоимость полиса, но и уровень защиты будет соответствовать реальным рискам. Стандартные риски, такие как пожар или залив, имеют меньшую стоимость. Однако добавление опции «террористический акт», которая включает защиту от повреждений беспилотниками, повышает цену полиса на 20-30%», — рассказал эксперт.

Остудин приводит пример: полугодовая страховка студии за 1,8 млн рублей без учета риска падения дронов обходится в 5,6 тысяч рублей. С включением этой опции сумма возрастает до 6,7 тысяч. Пренебрежение дополнительными рисками может привести к неожиданным финансовым потерям в случае попадания дрона или его обломков в квартиру, поэтому эксперт рекомендует сразу выбирать расширенное покрытие.

«Страхование только внутренних элементов, включая окна, двери и сантехнику, обходится дороже, чем защита несущих стен и перекрытий. Для квартиры в каменном доме полное покрытие конструктивов составит 0,05-0,07% от страховой суммы, а отделка с инженерным оборудованием увеличивает этот показатель до 0,3-0,7%.

Итого за 5-15 тысяч рублей в год можно полностью закрыть риски», — заявил он.

Главная причина отказа в выплате страховки — отсутствие у интересующей вас компании нужной опции в договоре.

«Нельзя застраховать квартиру от потопа и надеяться, что компания оплатит разбитое окно от дрона», — сказал он.

Еще один подводный камень — лимиты выплат. Некоторые полисы устанавливают максимальные суммы для разных категорий: например, 300 тысяч на ремонт и 200 тысяч на технику.

«Лучше выбирать договоры без лимитов, иначе после инцидента придется доказывать, что разбитый телевизор попадает под страховой случай. Лимиты — это лазейка для компаний, чтобы снизить выплаты. Выбирая полис без ограничений, клиент платит за уверенность, что каждая трещина или скол будут учтены без дополнительных условий», — резюмировал он.

