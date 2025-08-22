На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Букет цветов в честь дня рождения обошелся россиянке в 12 млн рублей

В Челябинске букет цветов на день рождения обошелся женщине в 12 млн рублей
Anna Auramenka/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске местная жительница лишилась крупной суммы денег, продиктовав код из СМС для доставки цветов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с телефонного звонка, когда незнакомец сообщил женщине о заказе букета на ее имя и запросил код из СМС для подтверждения доставки. Потерпевшая предоставила код, приняв это за подарок от коллег на недавно прошедший день рождения. Затем к мошеннической схеме подключились лжесотрудники Роскомнадзора и правоохранительных органов, которые убедили челябинку, что на ее имя оформлена доверенность, по которой неизвестный человек якобы оказывает помощь недружественному государству.

Под предлогом избежания ответственности аферисты у убедили женщину установить мобильное приложение и через банкомат перевести все имеющиеся средства. В результате челябинка лишилась более 12 млн рублей, часть из которых была одолжена у родственников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сотрудница российского банка изъяла 25 млн рублей из кассы и передала мошенникам.

