В Дагестане мужчина ударил незнакомку с младенцем на руках из-за недовольства ее одеждой

В Дагестане мужчина ударил незнакомку с младенцем на руках из-за ее одежды

В Дагестане неизвестный мужчина ударил женщину с младенцем на руках и заступившуюся за нее мать. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан».

Инцидент произошел в городе Каспийске возле дома №41 по улице Ленина. Мужчина сделал замечание девушке о ее одежде, на что та ответила, чтобы незнакомец следил за своей женой. Судя по кадрам, снятым очевидцами, она была одета в платье длиной выше колен.

После этого агрессор нанес ей удар — в этот момент девушка держала на руках грудного ребенка. Когда мать девушки попыталась защитить дочь, ударив нападавшего пакетом по голове, он нанес ей ответный удар кулаком в лицо, от которого женщина упала на асфальт головой.

После нападения мужчина скрылся с места происшествия на белом грузовом автомобиле. Позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее туристку, которая вышла на улицу в полуголом виде, отдали под суд на Шри-Ланке.