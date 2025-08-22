На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе женщина избила мать костылем во время застолья из-за старых обид

В Ульяновской области женщина избила мать костылем из-за старых обид
Shutterstock

В Ульяновской области 28-летняя женщина избила свою 50-летнюю мать костылем во время застолья. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 21 августа в поселке Радищево. Женщина со своим сожителем пришла в гости к дочери — они совместно распивали спиртные напитки. Во время общения между матерью и дочерью возникла ссора на почве старых обид, в ходе которой дочь взяла костыль, принадлежавший сожителю матери, и нанесла им несколько ударов по различным частям тела родительницы, одновременно высказывая угрозы.

Пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали дочь заявительницы по подозрению в совершении преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее женщина обматерила свою дочь в подмосковном детсаду и отлупила зонтом другую мать.

