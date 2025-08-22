Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец имел несколько загранпаспортов

Задержанный на территории Италии гражданин Украины Сергей К., подозреваемый в участии в подрыве трубопроводов, относящихся к проектам «Северный поток» и «Северный поток - 2», неоднократно совершал поездки за пределы Украины, начиная с осени 2023 года, и имел в распоряжении два заграничных паспорта, оформленных на разные имена. Об этом пишет журнал Spiegel.

Согласно информации, полученной от германских служб розыска, оба заграничных паспорта, принадлежащих Сергею К., являются действующими. Однако, не уточняется, были ли эти документы обнаружены у него при задержании, или оперативным службам был известен лишь сам факт наличия у задержанного двух заграничных паспортов.

Отмечается, что начиная с осени 2023 года, он неоднократно пересекал украинскую границу под своим настоящим именем.

Сергей К. является выпускником высшего учебного заведения, осуществляющего подготовку офицеров для специальных служб, однако конкретное название учебного заведения не уточняется. До 2015 года он работал в украинских спецслужбах, после чего перешел в сферу бизнеса, связанную с энергетической отраслью. После начала специальной военной операции он вновь поступил на службу и вошел в состав «сил специальных операций украинской армии».

Ранее задержанный по делу о «Северных потоках» показал журналистам один жест.