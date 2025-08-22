Из больницы в Москве выписали мальчика, которому две хаски разорвали лицо в Сочи

В Москве из больницы выписали мальчика, которому хаски разорвали лицо в Сочи

В Москве девятилетнего мальчика, которому собаки разорвали лицо, выписали из больницы после пяти операций. Об этом сообщает Telegram-канал РДКБ.

Лечение мальчика заняло почти шесть месяцев и состояло из пяти хирургических вмешательств. Мультидисциплинарная команда специалистов больницы провела реконструктивный этап, восстановив наружный нос пациента, целостность щек и слизистой рта.

Ребенок выписан домой в стабильном состоянии. Следующий этап лечения, включающий реконструкцию верхней губы и носогубного треугольника, планируется начать через несколько месяцев после окончательного созревания тканей. Новая госпитализация в РДКБ запланирована на январь.

Инцидент произошел в поселке Лесное в Сочи. Недалеко от Красной Поляны две домашние собаки сорвались с цепи и набросились на ребенка. Хаски разорвали девятилетнему мальчику лицо. Хозяин псов держал их на привязи во дворе дома. Он приезжал на участок раз в несколько дней, чтобы накормить псов, но перед нападением он не был в доме около десяти дней и не кормил собак.

Ранее стало известно, что семья искусанного хаски мальчика из Сочи все еще собирает деньги, хотя его лечат бесплатно.