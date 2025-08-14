Семья искусанного хаски мальчика из Сочи все еще собирает деньги, хотя его лечат бесплатно

Отец ребенка, покусанного в Сочи хаски, потратил на себя деньги, собранные на лечение сына. Об этом пишет kp.ru.

В феврале этого года девятилетний Валя Королев из Сочи серьезно пострадал после нападения голодных собак породы хаски. Врачи Российской детской клинической больницы в Москве проводят бесплатное лечение и восстановление внешности Вали по полису ОМС. За это время ему сделали множество операций, в том числе пересадку кожи, коррекцию носа и губ, но впереди еще длительная реконструкция.

Несмотря на это, родители Вали продолжали собирать деньги на лечение, проживание и «вкусняшки» для мальчика. От неравнодушных людей семья получила около 9 млн рублей. Однако большая часть этих средств, как оказалось, уже пропала со счетов семьи. Мать мальчика и настоящая жена Валентина Королева-старшего, Ольга, призналась в благотворительном чате, что все деньги ушли на адвокатов, помогающих ее мужу с судебными процессами. После этого ее сообщение удалили, а Ольга была заблокирована по указанию самого Валентина.

Как стало известно, у отца пострадавшего есть еще старшие дочь и сын-инвалид. По словам девушки, отец никогда не поддерживал их и оформлял поддельные справки для уменьшения выплат по алиментам. В семейных спорах участвует и Анна, бывшая жена Королева, которая сняла 3 млн рублей с их счета и сейчас готовится к суду по делу о краже.

Отец семейства продолжает жаловаться на лечение своего сына, чтобы вызывать сострадание и собирать деньги. При этом большая часть собранных средств, по всей видимости, расходуется им на решение личных вопросов.

Ранее сообщалось, что отец мальчика хочет от хозяина псов 15 млн рублей.