Кольцо, потерянное в Нью-Йорке в 1969 году, вернулось к владельцу спустя 56 лет

Кольцо выпускника Фордхэмского университета, утонувшее в водах пролива Лонг-Айленда в 1969 году, неожиданно вернулось к своему владельцу спустя 56 лет, пишет UPI.

Житель Порт-Джефферсона Дэйв Орловски отправился на пляж с металлоискателем в поисках «сокровищ». Под слоем песка прибор запищал, и спустя минуту мужчина держал в руках старое золотое кольцо с гравировкой, где было указано имя владельца и год окончания колледжа.

«Сначала я даже не знал, что с ним делать. Но моя жена сказала: «Если бы ты потерял свое кольцо, разве не хотел бы его вернуть?» Вот тут все стало ясно», — рассказал Дэйв.

Через соцсети Орловски сумел выйти на Карен Мэннинг, а та – на самого владельца кольца, Альфреда Ди Стефано, который сейчас живет в Техасе. Мужчина признался, что момент потери он помнит как вчера.

«Я сидел на пирсе, смотрел на закат, и кольцо просто соскользнуло с пальца в воду», — рассказал он.

Вскоре курьер доставил кольцо хозяину, а сам автор находки рад, что история с украшением закончилась таким финалом.

«Каждый раз, когда включаешь металлоискатель, ты не знаешь, что найдешь – ржавый гвоздь или потерянное сокровище с историей», — добавил Дэйв .

