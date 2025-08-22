На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржцам пообещали грозы и ливни в субботу

В Петербурге в субботу ожидаются грозы и ливни
Depositphotos

В субботу, 23 августа, в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Северной столице со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Отмечается, что в связи с погодными условиями, в Петербурге 23 августа объявлен «желтый» уровень опасности, который будет действовать с 12:00 до 21:00.

Издание напоминает, что одно из последних предупреждений о ливнях и грозах в Петербурге было опубликовано 15 августа с прогнозом на следующий день, когда порывы ветра достигали 18 метров в секунду.

В тоже время в Москве дождей не ожидается. Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в воскресенье все-таки сохраняется небольшая вероятность осадков, но температура оба дня будет одинаковой +18...+19 °C.

Ранее в России зафиксировали первые заморозки.

