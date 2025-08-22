Более 2,5 тонны нелегального пива изъяли у сочинского бизнесмена

В Сочи у бизнесмена изъяли более 2,5 тонны нелегального пива

В Сочи полицейские обнаружили у предпринимателя крупную партию нелегального пива. Об этом сообщает УВД по городу.

Инцидент произошел в Лазаревском районе города-курорта на улице Аэродромной. Правоохранительные органы выявили склад, где находились полимерные кеги с пивом. Стражи порядка установили, что хранение алкоголя организовал 39-летний предприниматель. При этом каких-либо документов, подтверждающих легальность производства и оборота продукции, представлено не было.

Всего со склада в результате было изъято более 2,5 тонны пива неизвестного происхождения. После административного расследования будет принято законное процессуальное решение.

Ранее полицейские изъяли у российского бизнесмена 5 тонн нелегального домашнего вина.