Названа дата заседания по делу украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Ansa: суд по делу о выдаче Германии арестованного украинца пройдет 3 сентября
Danish Defence Command/Reuters

Апелляционный суд Болоньи оставил под арестом гражданина Украины Сергея К., задержанного в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Об этом сообщило агентство Ansa.

Следующее заседание суда по делу о выдаче Германии арестованного украинца пройдет 3 сентября.

Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», был пойман и арестован в Италии. Следствие считает, что он входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в сентябре 2022 года. Как сообщил портал Open, водолазы погружались ночью на глубину 70-80 метров и установили под газопроводами не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг со взрывателями замедленного действия.

По данным газеты The Wall Street Journal, Сергей К. является отставным капитаном ВСУ, где командовал небольшим подразделением. Кроме того, он служил в Службе безопасности Украины (СБУ).

Ранее появилось фото Сергея К.

