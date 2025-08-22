Мужчина лишился своего дома из-за неоплаченного счета за воду

Житель Бруклина Филмор Браун, более двадцати лет выплачивавший ипотеку за дом своей мечты, лишился имущества из-за неоплаченного счета за воду, пишет ABC News. Мужчина утверждает, что никогда не получал уведомлений о долге, и теперь пытается вернуть свою недвижимость.

Браун купил дом в 1996 году и к 2019-му полностью выплатил ипотеку. Однако позже выяснилось, что у него накопился долг за воду в размере около $5000. В 2020 году городские власти передали задолженность в траст — специальную структуру, куда поступают неоплаченные счета за налоги или коммунальные услуги. Инвесторы, выкупившие долг, потребовали его возмещения с процентами. Так как задолженность не была погашена, дом был выставлен на аукцион и продан.

Филмор Браун утверждает, что о проблеме он узнал лишь тогда, когда незнакомые люди попытались войти в его дом посреди ночи. Позже оказалось, что у них есть законные основания находиться в доме.

«Это моя единственная мечта. Я не могу есть, я не могу спать, я не могу пить. Это было украдено у меня», — говорит Браун.

Согласно судебным документам, уведомления были вручены в ноябре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Однако сам Браун заявляет, что никаких бумаг не видел. Сейчас он продолжает жить в верхнем этаже трехквартирного дома, сдавая нижние квартиры другим семьям.

Адвокаты мужчины подчеркивают, что его платежная дисциплина всегда была высокой: он регулярно вносил деньги за налоги и новые счета за воду. По их словам, проблема в том, что старый долг после передачи в траст не отображался в текущих квитанциях, а значит, у Брауна не было возможности узнать о задолженности.

«Должно быть более четкое уведомление для таких случаев, иначе тысячи людей могут оказаться в аналогичной ситуации», — заявила адвокат Йоланда Николсон.

В департаменте финансов Нью-Йорка заявили, что их цель — не допустить потери жилья. В ведомстве отметили, что с прошлого года власти усилили меры поддержки владельцев недвижимости: увеличили сроки для погашения задолженности, расширили программы налоговых льгот и внедрили систему гибких платежных планов.

Ранее пара купила дом и обнаружила в спальне незнакомца, отказывающегося съезжать.