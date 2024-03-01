Пара купила дом и обнаружила в спальне незнакомца, отказывающегося съезжать

Пара из США купила дом за $2 млн и обнаружила в спальне незнакомца, который отказывается съезжать, пишет Mirror.

Пожилые супруги Сусана и Джозеф Ланда, которым по 68 лет, купили в районе Нью-Йорка особняк стоимостью $2 млн. В новом доме они планировали заботиться о своем сыне Алексе, родившимся с синдромом Дауна. Однако при переезде семья обнаружила в одной из спален мужчину по имени Бретт Флорес.

Незнакомец наотрез отказался покидать дом. Согласно документам, предыдущий владелец дома нанял Флореса, чтобы тот присматривал за недвижимостью, пока хозяева в отъезде. Джозеф утверждает, что Бретт даже разместил в интернете объявления о сдаче комнат в аренду.

«Я просыпаюсь и засыпаю с одной мыслью: «Когда же этот парень уйдет?». Мы не могли в это поверить», — жалуется Джозеф.

Новые хозяева дома и Флорес были в суде как минимум пять раз, но рассмотрение иска каждый раз откладывают из-за того, что Бретт не может найти себе адвоката.

Несмотря на это, пара по-прежнему оплачивает все счета за дом, которые обходятся в тысячи долларов.

Ранее в США дом женщины снесли по ошибке, пока она была в отпуске.