Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пара купила дом и обнаружила в спальне незнакомца, отказывающегося съезжать

Mirror: В США пара купила дом и нашла там мужчину, который не хочет уезжать

close
100%
WABC

Пара из США купила дом за $2 млн и обнаружила в спальне незнакомца, который отказывается съезжать, пишет Mirror.

Пожилые супруги Сусана и Джозеф Ланда, которым по 68 лет, купили в районе Нью-Йорка особняк стоимостью $2 млн. В новом доме они планировали заботиться о своем сыне Алексе, родившимся с синдромом Дауна. Однако при переезде семья обнаружила в одной из спален мужчину по имени Бретт Флорес.

Незнакомец наотрез отказался покидать дом. Согласно документам, предыдущий владелец дома нанял Флореса, чтобы тот присматривал за недвижимостью, пока хозяева в отъезде. Джозеф утверждает, что Бретт даже разместил в интернете объявления о сдаче комнат в аренду.

«Я просыпаюсь и засыпаю с одной мыслью: «Когда же этот парень уйдет?». Мы не могли в это поверить», — жалуется Джозеф.

Новые хозяева дома и Флорес были в суде как минимум пять раз, но рассмотрение иска каждый раз откладывают из-за того, что Бретт не может найти себе адвоката.

Несмотря на это, пара по-прежнему оплачивает все счета за дом, которые обходятся в тысячи долларов.

Ранее в США дом женщины снесли по ошибке, пока она была в отпуске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами