Украинец, задержанный по делу о «Северных потоках», отказался ехать в Германию

Corriere della Sera: фигурант дела о «Северных потоках» отказался ехать в ФРГ
Telegram-канал «РИА Новости»

Украинец Сергей Кузнецов, который проходит подозреваемым в ФРГ по делу о подрыве газопроводов «Северный поток», отказался от добровольной экстрадиции в Германию после задержания в Италии. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

«В ходе слушаний, на которых он запросил помощь украинского переводчика, что задержало заседание, он пояснил, что не давал согласия на выдачу Германии», — говорится в сообщении.

Без согласия Кузнецова на процедуру экстрадиции уйдет около двух месяцев. При этом суд уже удовлетворил ходатайство немецких правоохранителей на выдачу подозреваемого. Сейчас решается вопрос об аресте 49-летнего украинца.

О задержании Кузнецова в Италии немецкая прокуратура сообщила 21 августа. По предварительным данным, мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из города Росток в ФРГ.

После задержания Кузнецов открестился от обвинений, заявив, что на момент теракта находился на Украине, а сейчас пребывает в Италии «по семейным обстоятельствам».

Ранее в Германии потребовали допросить Зеленского в бундестаге по делу о «Северных потоках».

