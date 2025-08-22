Волгоград на один день вновь станет Сталинградом

Волгоград переименуют в «Сталинград» в день памяти жертв бомбардировки 1942 года

На въездах в Волгоград поменяют название города на «Сталинград» 23 августа — в день памяти жертв массированной атаки немецко-фашистской авиации в 1942 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«23 августа, в День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией, Волгоград вновь на один день станет Сталинградом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что именно под таким именем город-герой вошел в историю как место, в котором произошел переломный момент в войне.

23 августа 1942 года фашистская армия устроила бомбардировку в Сталинграде. Более половины жилого фонда города было уничтожено тяжелыми фугасными бомбы и боеприпасами. В результате атаки не выжило более 40 тысяч человек, еще около 50 тысяч были ранены.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представителям КПРФ, требующим переименовать Волгоград в Сталинград, следует признать, что город утратил это имя во времена СССР. Он раскритиковал коммунистов за их призывы и подчеркнул: если они хотят вернуть прежнее название, то сперва должны покаяться, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зюганов призвал переименовать Волгоград в Сталинград.