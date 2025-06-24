«Давно пора!»: Зюганов призвал переименовать Волгоград в Сталинград

Волгограду необходимо вернуть историческое название — Сталинград. С такой инициативой в беседе с Общественной Службой Новостей выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, приведя в пример названия объектов во Франции.

«Давно надо было это сделать. Весь мир знает, что был Сталинград. Я когда в Париж приехал, то ахнул: я увидел три названия, которые связаны со Сталинградом — кафе, набережная и бульвар», — заявил депутат, добавив, что всего во Франции насчитывается порядка 150 объектов, названия которых напоминают о городе-герое.

Такую ситуацию автор инициативы объяснил желанием французов выразить благодарность советскому народу за победу в битве под Сталинградом. Причем первый шаг в сторону переименования города был сделан, когда аэропорт назвали Сталинградским, отметил Зюганов, добавив, что и сам город на Волге вскоре будет называться Сталинградом.

Напомним, до этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представителям КПРФ, требующим переименовать Волгоград в Сталинград, следует признать, что город утратил это имя во времена СССР. Он раскритиковал коммунистов за их призывы и подчеркнул: если они хотят вернуть прежнее название, то сперва должны покаяться, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Ветераны России» призвали Путина переименовать Волгоград в Сталинград.