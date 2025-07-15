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В Таиланде уже девятый монах ушел с поста из-за секс-скандала

Bangkok Post: в Таиланде девятый монах покинул свой пост из-за секс-скандала
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Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде уже девятый монах ушел с поста из-за секс-скандала, пишет Bangkok Post.

Настоятель одного из крупнейших храмов Таиланда Ват Тха Луанг Пхра Тхепватчарараситтимети официально отрекся от монашества во вторник, став девятым высокопоставленным буддийским священнослужителем, ушедшим в отставку в связи с разгоревшимся сексом-скандалом вокруг женщины по имени Сика Гольф.

Церемония отречения прошла в храме Ват Так Фа в районе Так Фа провинции Накхонсаван в присутствии старших монахов. После обряда бывший иерарх вернулся к мирской жизни под именем Вирах и покинул святилище, не сообщив о своих дальнейших планах.

«Я прощаю всех за всё, что они сделали со мной», — заявил он перед собравшимися.

Пхра Тхепватчарараситтимети также ранее возглавлял храм в городе Пхичит. Его имя всплыло в числе прочих в связи с расследованием деятельности так называемой «Сики Гольф» — женщины, которая, по данным следствия, финансово и личностно связана с более чем десятком высокопоставленных монахов. По предварительным данным, она могла влиять на распределение средств храмов, находящихся в разных регионах страны — от Бангкока до Пхитсанулока и Пхичита.

В понедельник, накануне объявления об отречении, бывший настоятель тайно вернулся в свой храм в Пхичите, чтобы помыться, после чего снова исчез. Его резиденция остаётся запертой.

Ранее в соцсетях осудили буддийского монаха, отругавшего пару за маленькое пожертвование риса.

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