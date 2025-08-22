На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Севастополе осудили мужчину за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Жителя Севастополя осудили на 14 лет за передачу Украине сведений о ВС РФ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Суд в Севастополе признал местного жителя виновным в передаче Киеву сведений о местах дислокации российских военнослужащих и специальной техники, приговорив его к 14 годам лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Республики Крым, пишет ТАСС.

В надзорном ведомстве уточнили, что на скамье подсудимых оказался 46-летний Сергей Боднарашик. По данным следствия, мужчина в период с января по октябрь 2023 года в мессенджере Telegram отправлял представителям украинских специальных служб фотографии и информацию о местах дислокации бойцов и техники Вооруженных сил РФ. Также он пересылал сведения о других военных объектах.

На этом фоне в отношении жителя Севастополя было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Речь идет о государственной измене.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Боднарашику 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год», — рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что инстанция также обязала мужчину выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее жительницу Крыма осудили за подготовку теракта на железной дороге.

