Женщина узнала о втором браке мужа, когда его жена родила в больнице, где она работает

В Сингапуре женщина узнала о тайном втором браке мужа после того, как его жена родила в больнице, где она работает, пишет CNA.

Как пишут СМИ, 49-летний гражданин Индии Вайтиалингам Мутукумар женился на своей первой жене, сингапурке, в Индии в 2007 году, а в 2011 году переехал в Сингапур, чтобы жить с ней и работать. На работе он познакомился с коллегой, 43-летней Сальмой Би Абдул Разак, и в 2022 году вступил с ней в

брак в на своей родине, не расторгнув первый. Целью второго брака было завести ребенка, при этом мужчина обещал Сальме, что разведется с первой женой позже.

В итоге Сальма родила сына, отцом которого был Вайтиалингам. Мужчина навещал ее в женской и детской больнице, где работала его первая жена, которая случайно увидела супруга после выхода из родильного отделения и узнала о втором браке и рождении ребенка.

Кроме того, в 2024 году Мутукумар подал заявление на получение статуса постоянного жителя Сингапура как супруг гражданки страны, ложно указав, что не состоит в других браках. Сальма сообщила об этом Министерству трудовых ресурсов, и дело передали в Управление иммиграции, а затем в полицию для расследования двоеженства, которое в Сингапуре под запретом.

Суд признал Вайтиалингама виновным по обвинению в сговоре с целью двоеженства и в ложных заявлениях, отметив, что он обманул обеих жен. В итоге мужчина был приговорен к трем месяцам и трем неделям тюремного заключения.

