В России призвали создать госпрограмму по борьбе с деструктивным контентом

Специалист Солонкин: блогеров и рэперов в РФ вербуют для деструктивного контента
Jens Honore/Global Look Press

В России необходимо создать единую государственную программу по борьбе с детским деструктивным контентом, считает председатель экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности Госдумы Александр Солонкин. Сегодня контентмейкеров активно вербуют неправительственные организации с целью распространения таких вредных материалов, заявил он в пресс-центре НСН.

По словам Солонкина, в 2022 году было выявлено порядка 20 тыс. таких организаций. Они, как утверждает эксперт, занимались вербовкой рэперов, блогеров и журналистов. В качестве примеров он привел АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена)-движение и популярные в прошлом группы «Синий кит». Также после громких случаев скулшутинга создавались группы в соцсетях, в которых образы стрелков романтизировались, заявил специалист.

«Те, кто против нас работают, вкладывают сотни миллионов и миллиардов долларов, создают разного рода международные фонды, которые заходят к нам через НКО, — убежден Солонкин. – Там идет узкое сегментирование. Это огромный спрут. Я призываю к системной работе».

Напомним, до этого эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Илья Гогуа заявил, что сегодня информация в интернете разлетается за минуты, а деструктивный контент может успеть нанести вред еще до того, как включаются официальные механизмы. Так он прокомментировал инициативу Госдумы РФ о внесении поправок в закон «Об информации», которые позволят блокировать деструктивный контент до судебного решения. По словам Гогуа, действовать в этих вопросах нужно на упреждение.

Ранее россиянам объяснили цель внедрения новых мер по защите детей в интернете.

