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В РОЦИТ поддержали идею блокировки деструктивного контента до суда

Эксперт РОЦИТ Гогуа: информация в интернете разлетается за минуты
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Depositphotos

Сегодня информация в интернете разлетается за минуты, а деструктивный контент может успеть нанести вред еще до того, как включаются официальные механизмы, заявил эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Илья Гогуа, комментируя инициативу Госдумы РФ о внесении поправок в закон «Об информации», которые позволят блокировать деструктивный контент до судебного решения.

«Пропаганда насилия, жестокости к животным, межнациональной розни, суицидальные посылы – все это реальные угрозы для нашего общества, особенно для детей и подростков. Инициатива с созданием комиссии – логичный и своевременный шаг. Главное, чтобы ее работа была прозрачной, иначе под удар могут попасть те, кто ни при чем», — сказал он.

По словам Гогуа, нужно действовать на упреждение.

«Каждая задержка – это тысячи просмотров, чья-то сломанная психика и реальные жертвы. И, конечно, важно продолжать давление на зарубежные сервисы, которые годами игнорируют наши законы», — добавил он.

Как отметил заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, прохождение судебной процедуры замедляет борьбу с деструктивным контентом.

«С этой угрозой можно и нужно работать быстрее – именно такую возможность предлагает рассматриваемая инициатива. Сегодня мы находимся в условиях информационной войны, где деструктивный контент распространяется с колоссальной скоростью», — сказал он.

Сабитов подчеркнул, что большая часть вредоносного контента поступает с западных платформ.

Напомним, в Госдуме РФ хотят создать специальную комиссию при Роскомнадзоре, которая сможет оперативно рассматривать жалобы от граждан и организаций. В закон также планируют включить четкое определение понятия «деструктивный контент».

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