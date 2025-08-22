На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сибири 12-летний школьник выстрелил в семилетнего мальчика из оружия

В Бодайбо 12-летний школьник прострелил живот семилетнему мальчику
true
true
true

В Иркутской области полиция проводит проверку по факту травмирования семилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на севере области, в городе Бодайбо 18 августа. Как установили полицейские, семилетний мальчик гулял с другом в районе улицы Нагорная. Услышав громкие выстрелы, дети решили посмотреть, откуда исходит источник звука. Приблизившись к этому месту, после очередного хлопка мальчик почувствовал боль в животе и убежал домой и рассказал о случившемся матери.

Женщина отвезла сына в больницу, где ему диагностировали проникающее ранение.

Расследуя обстоятельства случившегося, сотрудники МВД выяснили, что 12-летний мальчик с другом стреляли из пневматической винтовки по заброшенному зданию. После раздавшихся выстрелов школьники увидели, как из него выбегают дети.

«Несовершеннолетний поставлен на профилактический учет. Собранные полицейскими материалы в отношении всех несовершеннолетних будут направлены на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и применения мер воздействия», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти школьник случайно прострелил себе руку купленным онлайн пистолетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами