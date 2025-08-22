В Сибири 12-летний школьник выстрелил в семилетнего мальчика из оружия

В Иркутской области полиция проводит проверку по факту травмирования семилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на севере области, в городе Бодайбо 18 августа. Как установили полицейские, семилетний мальчик гулял с другом в районе улицы Нагорная. Услышав громкие выстрелы, дети решили посмотреть, откуда исходит источник звука. Приблизившись к этому месту, после очередного хлопка мальчик почувствовал боль в животе и убежал домой и рассказал о случившемся матери.

Женщина отвезла сына в больницу, где ему диагностировали проникающее ранение.

Расследуя обстоятельства случившегося, сотрудники МВД выяснили, что 12-летний мальчик с другом стреляли из пневматической винтовки по заброшенному зданию. После раздавшихся выстрелов школьники увидели, как из него выбегают дети.

«Несовершеннолетний поставлен на профилактический учет. Собранные полицейскими материалы в отношении всех несовершеннолетних будут направлены на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и применения мер воздействия», — уточнили в пресс-службе ведомства.

