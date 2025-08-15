На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласть школьник случайно прострелил себе руку купленным онлайн пистолетом

Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области четырнадцатилетнего подростка госпитализировали с пулевым ранением после неаккуратного обращения с пневматическим оружием. Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

Инцидент произошел 14 августа в парке Лаврики. По словам юноши, он самостоятельно приобрел пистолет на маркетплейсе через аккаунт родителей и отправился на пустырь в парке, чтобы пострелять по банкам. Во время выстрела пистолет заклинило, и подросток случайно попал себе в руку.

Школьник сразу обратился за помощью в поликлинику на Ручьевском проспекте. Ему диагностировали открытую рану левого запястья и кисти, после чего направили в клинику Педиатрического университета, где ему удалили инородное тело.

«Пулька повредила только мягкие ткани, не затронув сосуды, нервы, кости и другие важные анатомические структуры. Мальчик пока остается в стационаре под наблюдением специалистов», — уточнили в пресс-службе учреждения, добавив, что состояние юноши оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что врачи из Владивостока спасли мужчину после случайного выстрела в нос.

