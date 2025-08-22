Суд обязал женщину выплатить компенсацию семье любовника, умершего после секса с ней

SCMP: в Китае женщина выплатит $8600 семье умершего после секса с ней любовника

В Китае мужчина умер в отеле после секса с любовницей. Суд обязал ее выплатить компенсацию его семье, пишет South China Morning Post.

Смерть мужчины по фамилии Чжоу наступила в гостиничном номере из-за острого инфаркта миокарда, сообщили в медицинской справке местной больницы. Незадолго до смерти он занимался в отеле сексом с любовницей Чжуан.

После случившегося супруга и сын мужчины подали иск против женщины и отеля, требуя компенсацию в размере $86 тысяч за моральный ущерб и траты на похороны. Сама Чжуан рассказала, что после интимной близости с Чжоу она заснула, а проснувшись, обнаружила, что тот не дышит.

Испугавшись и страдая гипертонией, она сначала вернулась домой, чтобы принять лекарства, а затем снова пришла в отель и попросила персонал помочь открыть дверь номера, где лежало тело китайца.

Экспертиза установила, что смерть мужчины была вызвана его хроническими заболеваниями, а Чжуан не знала о его здоровье. Однако суд отметил, что Чжуан покинула номер на час, вместо того, чтобы попытаться реанимировать партнера.

Помимо этого, судья отметил нарушение общественного порядка и моральных норм со стороны Чжуан, поскольку она вступила в роман с женатым мужчиной. В итоге женщине присудили выплатить 10% от требуемой суммы — $8600.

Ранее мужчина случайно раскрыл свою измену при попытке купить противозачаточные таблетки.