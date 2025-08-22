На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд обязал женщину выплатить компенсацию семье любовника, умершего после секса с ней

SCMP: в Китае женщина выплатит $8600 семье умершего после секса с ней любовника
true
true
true
close
Shutterstock

В Китае мужчина умер в отеле после секса с любовницей. Суд обязал ее выплатить компенсацию его семье, пишет South China Morning Post.

Смерть мужчины по фамилии Чжоу наступила в гостиничном номере из-за острого инфаркта миокарда, сообщили в медицинской справке местной больницы. Незадолго до смерти он занимался в отеле сексом с любовницей Чжуан.

После случившегося супруга и сын мужчины подали иск против женщины и отеля, требуя компенсацию в размере $86 тысяч за моральный ущерб и траты на похороны. Сама Чжуан рассказала, что после интимной близости с Чжоу она заснула, а проснувшись, обнаружила, что тот не дышит.

Испугавшись и страдая гипертонией, она сначала вернулась домой, чтобы принять лекарства, а затем снова пришла в отель и попросила персонал помочь открыть дверь номера, где лежало тело китайца.

Экспертиза установила, что смерть мужчины была вызвана его хроническими заболеваниями, а Чжуан не знала о его здоровье. Однако суд отметил, что Чжуан покинула номер на час, вместо того, чтобы попытаться реанимировать партнера.

Помимо этого, судья отметил нарушение общественного порядка и моральных норм со стороны Чжуан, поскольку она вступила в роман с женатым мужчиной. В итоге женщине присудили выплатить 10% от требуемой суммы — $8600.

Ранее мужчина случайно раскрыл свою измену при попытке купить противозачаточные таблетки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами