Проспавший свой вылет пассажир попытался улететь в Самару на другом самолете

Пассажир, пропустивший вылет самолета, устроил дебош в аэропорту Сургута
Мужчина проспал вылет своего рейса и устроил дебош в аэропорту Сургута. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Стражи порядка задержали 42-летнего жителя Лангепаса, который нарушал общественный порядок в аэропорту Сургута. Мужчина должен был вылетать в Самару и в ожидании посадки распивал алкоголь, после чего уснул и пропустил свой рейс. Не зная об этом, он попытался сесть на другой самолет, также летевший в Самару, но представители авиакомпании его не пропустили.

Узнав, что его рейс улетел час назад, мужчина начал скандалить и ругаться нецензурной бранью. Он отказался следовать за полицейскими добровольно, поэтому они применили физическую силу и надели наручники.

На нарушителя общественного порядка составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), отправили его в спецприемник и оштрафовали. Отметим, что в прошлом году этот же гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Ранее пассажир выпил, пока летел из Улан-Удэ в Москву, и устроил дебош на борту самолета.

