В Крыму ликвидировали сеть связи мошенников, вымогавших деньги у россиян

ФСБ: в Крыму ликвидировали сеть связи, используемую украинскими кол-центрами
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили в Крыму и пресекли деятельность группы, обеспечивавшей работу сети узлов связи, которую мошенники использовали для вымогательства денег у граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ РФ по республике и городу Севастополю.

«Ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими кол-центрами», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что стражи порядка задержали двух организаторов 1988 и 2005 годов рождения. По информации ведомства, мужчины прибыли в Крым из Республики Татарстан и по указанию кураторов с Украины арендовали в городе Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов. С их помощью мошенники совершали звонки на абонентские номера граждан РФ.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили личности других людей, которые обеспечивали функционирование виртуальных узлов связи. Из сообщения следует, что они действовали по заданию организаторов кол-центров. В том числе в список подозреваемых попали два подростка в возрасте 15 и 17 лет.

Ранее россиянам дали рекомендации на случай звонков от мошенников.

Редакция

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
