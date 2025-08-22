В Крыму ликвидировали сеть связи мошенников, вымогавших деньги у россиян

Сотрудники министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили в Крыму и пресекли деятельность группы, обеспечивавшей работу сети узлов связи, которую мошенники использовали для вымогательства денег у граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ РФ по республике и городу Севастополю.

«Ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими кол-центрами», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что стражи порядка задержали двух организаторов 1988 и 2005 годов рождения. По информации ведомства, мужчины прибыли в Крым из Республики Татарстан и по указанию кураторов с Украины арендовали в городе Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов. С их помощью мошенники совершали звонки на абонентские номера граждан РФ.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили личности других людей, которые обеспечивали функционирование виртуальных узлов связи. Из сообщения следует, что они действовали по заданию организаторов кол-центров. В том числе в список подозреваемых попали два подростка в возрасте 15 и 17 лет.

