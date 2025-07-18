Жена раскрыла измену мужа, найдя дома тест на ВИЧ с положительным результатом

WOB: китаянка раскрыла измену мужа, найдя у него положительный тест на ВИЧ

В Китае жена раскрыла измену мужа после того, как нашла дома тест на ВИЧ с положительным результатом, пишет World of Buzz.

Как рассказала женщина, супруг сообщил, что уезжает в командировку в Нанкин. Однако позже она начала подозревать его в измене, когда обнаружила на его телефоне переписку с женщиной по имени «Мисс Хонг» в одном из приложений для знакомств.

Кроме того, жена нашла доказательства денежных переводов, которые муж регулярно отправлял этой женщине. Китаянка также отметила, что подозревает, что командировка была лишь предлогом для встречи с любовницей.

Еще большим потрясением для обманутой жены стало обнаружение дома экспресс-теста на ВИЧ с положительным результатом. По ее словам, муж, возможно, был инфицирован, что поставило под угрозу и ее собственное здоровье.

«Я разваливаюсь на части. Нашла это дома. Что мне теперь делать? Должна ли я лечь в больницу?», — поинтересовалась она у подписчиков в соцсетях.

Многие пользователи выразили поддержку китаянке и призвали ее обратиться за профессиональной психологической и медицинской помощью.

Ранее муж установил дома скрытые камеры, чтобы уличить жену в измене и получил тюремный срок.