В СБУ раскрыли детали дела против начальника детективов НАБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале опубликовала детали уголовного дела, возбужденного против начальника детективов антикоррупционного бюро НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца.

В числе прочего СБУ обнародовала записи звонков и переписки чиновника НАБУ и его отца с «представителем одной из агрокомпаний Дагестана». Кроме того, согласно материалам дела, отец Магамедрасулова переписывался с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Федором Христенко, который имеет значительное влияние на деятельность НАБУ.

«Среди прочего, в одном из эпизодов переписки они договаривались о встрече на территории ЕС», — говорится в публикации СБУ.

Магамедрасулов был задержан во время обысков в офисах НАБУ, которые 21 июля провели СБУ и Офис генпрокурора Украины. Его подозревают в связях с Россией. Следствие считает, что у него был бизнес в РФ.

Как уточнили в СБУ, Магамедрасулов и его отец выращивали в Житомирской области техническую коноплю для якобы дальнейшей продажи в Россию. Их обвинили в госизмене.

Также, по данным издания «Украинская правда», Магамедрасулов мог прослушивать квартиру Тимура Миндича — предпринимателя и бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95».

Ранее стало известно, почему Зеленский «начал охоту» на антикоррупционные ведомства.