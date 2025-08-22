В Тюменской области пятый день ищут пропавшего школьника

В Тобольске пятый день ищут пропавшего 11-летнего школьника

В Тобольске пятый день полиция и добровольцы ищут 11-летнего Александра Львова. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Последний раз мальчика видели 17 августа. Его особые приметы: рост 135 сантиметров, волосы русые, глаза голубые, телосложение худощавое. В день пропажи был одет в темно-зеленый камуфлированный костюм, синюю футболку и черные тапочки.

«Пошел гулять и до настоящего времени не вернулся. Все эти дни родные пытались искать подростка самостоятельно, но безуспешно. Сегодня обратились к нам и в полицию», — рассказали в поисковом отряде в беседе с «Тюмень онлайн».

Поиски ребенка проходят в городе и окрестностях.

По неподтвержденной информации, это не первый раз, когда школьник уходит из дома.

